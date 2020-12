scuola

Rientro a scuola, Conte: ''Didattica a distanza almeno al 50%''

''Dobbiamo ripartire, ripristinare la didattica a distanza almeno al 50% per le scuole secondarie superiori'', ha detto il premier Giuseppe Conte.

"Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili" per il ritorno a scuola il 7 gennaio. "Ho raccomandato perché ci sia un'apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese. Dobbiamo ripartire, ripristinare la didattica a distanza almeno al 50% per le scuole secondarie superiori con il massimo di flessibilità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Porta a Porta parlando della riapertura delle scuole il 7 gennaio.

Mai pensato di non farcela nell'emergenza Coronavirus? "Di non farcela no", ha replicato Conte a Porta a Porta, "però ci sono stati momenti molto difficili soprattutto all'inizio", "è stato difficile prendere le prime decisioni, le zone rosse, il lockdown" e "quando abbiamo cominciato a vedere i decessi per me è stato un momento particolarmente sofferto".

Fonte: Adnkronos

