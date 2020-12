Scuola

Rientro a Scuola dopo le feste, Azzolina: ''Si sta lavorando con le Regioni''

''Come ministero abbiamo chiesto una corsia preferenziale per la scuola per i tamponi'', così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Pubblicata il: 17/12/2020

"Si sta lavorando anche in queste ore insieme alle Regioni, ci sarà a breve un incontro, da un lato per i trasporti, dall'altro lato per tamponi e test rapidi. Sono già partiti i tavoli con i prefetti. Se c'è da ragionare sui trasporti non lo si puo' fare solo dal punto di vista nazionale, ogni territorio ha le sue esigenze, i tavoli con i prefetti ci aiutano a risolvere le criticità. Inoltre come ministero abbiamo chiesto una corsia preferenziale per la scuola per i tamponi". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in una diretta Facebook.

Fonte: Ansa

