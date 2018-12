emergenza rifiuti

Rifiuti a Palermo: battaglia tra Rap e Comune

''L'origine dell'emergenza rifiuti di Palermo sta negli uffici finanziari del Comune di Palermo. Lo dico per rispetto dei lavoratori'', sferra l'attacco contro il Comune, l'amministratore unico della Rap di Palermo, Giuseppe Norata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/12/2018 - 21:05:56 Letto 364 volte

Scontro aperto. “L'origine dell'emergenza rifiuti di Palermo sta negli uffici finanziari del Comune di Palermo. Lo dico per rispetto dei lavoratori. Non ci sono le risorse per gli stipendi di dicembre. Non riusciamo a rientrare entro Capodanno". L'amministratore unico della Rap di Palermo, Giuseppe Norata, in audizione a Sala delle Lapidi, sferra un attacco contro il Comune, che conta un debito di "55 milioni nei confronti della Rap", sottolinea Norata. "Debito che aumenta sempre di più".

Un attacco duro, quello del numero uno della società che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, sferrato in seno al Consiglio comunale e senza mezzi termini.

"Non ci sono in atto né scioperi né alcuna proclamazione di stato di agitazione - dice Norata -. C'è solo un malessere perché i lavoratori della Rap si sentono trattati come lavoratori di serie B. Quando maturano delle spettanze e delle attese, chi vive di stipendio vuole che queste vengano erogate. Il Natale arriva per tutti. Non accetto termini di paragone tra funzionario e operatore ecologico. Natale è una festa di famiglia e presentarsi a casa a mani vuote per un padre di famiglia è stato disonorevole. A un operatore ecologico è difficile da spiegare che non ci sono le risorse per pagargli tredicesime e stipendi mentre ad altri è stato fatto".

Norata difende gli operatori ecologici: "Così nessuno vuole fare lo straordinario in questo momento. Perché dicono se non viene pagato l'ordinario, figuriamoci lo straordinario. Non è mancanza di collaborazione, ma legittima pretesa".

Dopo le dichiarazioni del presidente di Rap, tante le critiche da parte dell'opposizione contro il sindaco e giunta.

"Lo spettacolo indecente cui abbiamo assistito oggi in Consiglio comunale è l’ennesima conferma del totale disinteresse e della incapacità del sindaco Orlando di affrontare la gravissima crisi della Rap", accusa il consigliere comunale Marianna Caronia.

"Oggi l’amministratore Norata ha delineato in modo chiarissimo la situazione di crisi che vive l’azienda e ha chiaramente indicato nell’amministrazione comunale il colpevole dei ritardi di questi giorni. Purtroppo - aggiunge - da parte del Consiglio comunale, soprattutto per colpa della maggioranza, non si è manifestata la capacità d’imporre un cambio di passo alla giunta, con un inspiegabile rinvio della seduta a domani. Così mentre Palermo brucia, per la giunta è una parte del consiglio comunale 'domani è un altro giorno'".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!