Rifiuti a Palermo, Orlando fa fuori i vertici della municipale

A pochi giorni dall'avvio della task force dei 200 vigili urbani in borghese, il sindaco Leoluca Orlando fa fuori i vertici della polizia municipale.

Il sindaco Leoluca Orlando fa fuori i vertici della polizia municipale. Sia il comandante Gabriele Marchese che il suo vice Luigi Galatioto sono stati trasferiti altrove. A pochi giorni dall’avvio della task force dei 200 vigili urbani in borghese in giro per la città per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, il sindaco decreta il flop dell’operazione e fa fuori i vertici della municipale che da tempo non lavoravano in sinergia.

La giunta comunale ha ridisegnato le nomine dei dirigenti, dopo la riorganizzazione della macchina comunale. Marchese è stato nominato vice segretario generale e Galatioto capoarea dello Sportello unico Attività produttive. Al comando della municipale ritorna Vincenzo Messina, già stato comandante dei vigili e poi diventato vice segretario generale dopo l’arrivo di Marchese.

La giunta ha deciso i nomi di tutti i capiarea, per gli altri bisognerà ancora attendere. Roberto Raineri va alla Direzione generale, Domenico Verona dal Patrimonio a capoarea delle Culture, Sergio Maneri dalle Partecipate all’Urbanistica, Maria Anna Fiasconaro alla Scuola. Confermati Nicola Di Bartolomeo, capoarea della Rigenerazione urbana, Bohuslav Basile ragioniere generale, Giulio Geraci avvocato capo, Licia Romano capo di gabinetto, Domenico Musacchia al Verde, Alessandra Autore alle Attività sociali.

