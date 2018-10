Rifiuti a Palermo, Sinistra Comune: ''Gioco politico per mettere in difficoltà l'amministrazione''

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno sul problema dell’emergenza rifiuti a Palermo:

"Dalle affermazioni del Presidente di Rap stamane in Consiglio comunale si evince, in modo inequivocabile, che la responsabilità dell’attuale crisi dei rifiuti è da attribuire ai ritardi e alle omissioni della Regione Siciliana.

Rap ha operato nel rispetto della legge e delle sue competenze: evidentemente qualcuno sta usando la saturazione di Bellolampo per ragioni politiche e per mettere in difficoltà la città di Palermo e la sua amministrazione.

Siamo certi che l’attuale difficoltà potrà essere superata con l’ampliamento della potenzialità della discarica ma l’unico modo per evitare, in futuro, simili situazioni è l’investimento sulla raccolta differenziata.

Col piano di sviluppo e il nuovo piano industriale Rap deve, nel più breve tempo possibile, invertire la tendenza nell’efficienza del servizio e nella diffusione della raccolta differenziata in tutto il territorio urbano.”