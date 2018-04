Emergenza rifiuti

Rifiuti, al via la differenziata in zona Politeama-Massimo. Ma si parte tra i disagi

Emergenza smaltimento mentre la città si avvia alla seconda fase della raccolta

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2018 - 10:15:20 Letto 327 volte

Parte oggi il secondo step dell’iniziativa “Palermo differenzia 2”, che vede la raccolta differenziata bussare alle porte dei cittadini palermitani della zona dei teatri Politeama e Massimo. Partenza in salita però, dovuta al fatto che il ritiro dei vecchi cassonetti, avvenuto la notte scorsa, non sia stato completato con il posizionamento degli appositi bidoni della “nuova” raccolta porta a porta. Condizione che ha inevitabilmente portato all'abbandono dei rifiuti sul marciapiede.

E non solo, perché anche dove i vecchi cassonetti sono ancora presenti, la spazzatura ammassata e in eccessive quantità ha dato un amaro buongiorno ai palermitani. La causa è da rintracciare nel guasto del tritovagliatore dell’impianto di smaltimento rifiuti di Bellolampo, non funzionante già da una settimana, che sta rallentando vistosamente la raccolta e lo smaltimento stesso. Una beffa oltre il danno, dato che l'iniziativa avrebbe dovuto procedere a passo spedito arrivando alla fase corrente già due anni fa.

Nonostante Rap stia facendo non poca fatica per garantire i servizi ai cittadini, si parte ugualmente con la differenziata per i 20 mila abitanti della zona Politeama-Massimo. Questo il calendario della raccolta: lunedì, giovedì e sabato l’umido; martedì la carta; mercoledì plastica, acciaio e alluminio; martedì e venerdì l'indifferenziato non riciclabile; infine il sabato è previsto il conferimento del vetro. Per i negozi il calendario varia leggermente.

L’area interessata al nuovo sistema è quella delimitata da: via Aurispa, piazza Busacca, via Malaspina, piazza Virgilio, via Dante, piazza Castelnuovo, piazza Ruggiero Settimo, Via Amari, via Roma, via Cavour, piazza Verdi, via Volturno, piazza Vittorio Emanuele Orlando, corso Finocchiaro Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Principe di Camporeale e via Serradifalco.

