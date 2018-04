Emergenza rifiuti

Rifiuti, ancora roghi a Palermo

Nuovi interventi dei vigili del fuoco per incendi a cassonetti e cumuli di spazzatura

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2018 - 11:00:51 Letto 363 volte

Continua l’emergenza rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi per numerosi cassonetti in fiamme, anche stavolta per un'intera notte e nelle zone più disparate della città. A partire dalle 22 è scattata la prima segnalazione in via Erice, nel quartiere Borgo Nuovo. Poco dopo le 23 i vigili del fuoco hanno spento le fiamme appiccate a cumuli di spazzatura alla Kalsa, in via Vetreria.

Malcontento e fiamme anche nel quartiere Montegrappa-Villaggio Santa Rosalia, con due interventi dei pompieri intorno alla mezzanotte: in via Bergamini e in via Carmelo Raiti. Notte di incendi conclusasi all'alba, quando alle 6,30 nel centro storico, in via Papireto, i vigili del fuoco hanno spento l’ultimo rogo appiccato a cumuli di spazzatura.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!