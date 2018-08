centro comunale di raccolta

Rifiuti, dov'è l'isola ecologica? Cinque Stelle contro Rap: dopo tre mesi ancora in alto mare

Ancora nulla all'orizzonte riguardo alla trasformazione dell'area confiscata alla mafia in viale dei Picciotti. Il M5S afferma che la partecipata ''non risulta dotata di necessaria copertura finanziaria''

"Dopo tre mesi non si hanno ancora notizie in merito ai tempi stimati dei lavori e ai tempi di apertura del Centro Comunale di Raccolta al pubblico. La Rap, inoltre, non risulta dotata delle risorse e della copertura finanziaria necessaria per realizzare il sito". Questo emerge dalle verifiche dei portavoce del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo e Concetta Amella. I pentastellati rendono noto di aver appurato che la Rap non ha ancora avviato l’iter autorizzatorio per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta, che dovrebbe sorgere in un’area confiscata alla mafia in viale dei Picciotti, assegnata dal Comune di Palermo il 7 maggio 2018.

I Cinque Stelle spiegano che la partecipata ha comunicato che per il momento sono stati nominati soltanto Rup, Progettista e Direttore dei lavori, ma dopo quasi 3 mesi è ancora in corso la redazione del progetto del CCR; inoltre, proseguono i consiglieri, l’azienda non è stata in grado di fornire notizie sui tempi stimati per i lavori e l’apertura al pubblico della prima isola ecologica cittadina. “Abbiamo appreso che allo stato attuale tale opera addirittura non risulta dotata di necessaria copertura finanziaria - denuncia il Movimento - Le misure urgenti e straordinarie previste anunciate dal Sindaco per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e contrastare il degrado e l’abbandono dei rifiuti rischiano ancora una volta di restare parole al vento, come succede da quasi 6 anni. Non possiamo perdere ulteriore tempo, il Sindaco si dimetta e liberi la città dalla inerzia e dalla ‘munnizza’”.

“Oltre ad augurare buon lavoro al presidente Norata [insediatosi ufficialmente oggi] - concludono Amella e Randazzo - auspichiamo che le dichiarazioni di queste settimane sui centri comunali di raccolta non siano in pieno stile orlandiano, ovvero chiacchiere, e che dunque dimostri immediatamente di non essere un figurante per coprire una poltrona, accellerando l’iter in viale dei Picciotti e nel parcheggio Basile dove c’è una mozione del Movimento 5 Stelle già approvata”.

