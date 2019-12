rifiuti

Rifiuti, Figuccia: ''Doppiopesismo orlandiano tra centro e periferie''

''È l'ipocrisia targata Orlando che continua a tenere nella morsa una Palermo bella ma al tempo stesso condannata ingiustamente alla sporcizia'', a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars.

"All'indomani dell'Immacolata la città si risveglia con le medesime problematiche ed emerge in tutta la sua contraddittorietà il doppiopesismo orlandiano: più ci si allontana dal baricentro cittadino e più si inizia ad assistere a scenari raccapriccianti. Le colline non sono certo quelle naturali ma montagnole di rifiuti ingombranti di ogni specie che si ripetono sistematicamente ad ogni angolo. La differenziata inchiodata al 18%, continua ad essere un miraggio in certe zone della città dove impera la logica della discarica e dell'indifferenziato. Ancora, nel 2019 si continua a fare retorica sul rispetto dell'ambiente ma di fatto, i sistemi moderni ed ecosostenibili di raccolta e smaltimento rifiuti vengono fortemente ignorati.

È l'ipocrisia targata Orlando che continua a tenere nella morsa una Palermo bella ma al tempo stesso condannata ingiustamente alla sporcizia".

A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia

