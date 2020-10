rifiuti

Rifiuti, Gelarda: ''Orlando pensa di coprire l'inefficienze della Rap con foto e video''

''Una foto o un video non possono fare scomparire la sua incapacitÓ nella gestione dei rifiuti a Palermo'', dichiara il consigliere comunale capogruppo della Lega Igor Gelarda.

Pubblicata il: 13/10/2020

“Il sindaco Orlando non può pensare di coprire le inefficienze della Rap con un'azione mediatica, come quella compiuta l'altro ieri nel centro storico di Palermo. Quando si è trovato impegnato, insieme al vice sindaco Giambrone, a rimuovere alcuni rifiuti ingombranti all’Albergheria. Una foto o un video non possono fare scomparire la sua incapacità nella gestione dei rifiuti a Palermo. Restando ferma e assoluta la condanna per quei cittadini incivili che buttano rifiuti ingombranti per strada e per i quali il codice penale dovrebbe prevedere pene maggiori, sembra risibile la scenata fatta da Orlando. Il sindaco deve pensare a fare funzionare il sistema rifiuti a Palermo che fa acqua da tutte le parti e non solo per gli ingombranti e non solo ora che c'è l'emergenza covid. Altrimenti i palermitani potrebbero pensare che, da oggi in poi, basta rivolgersi direttamente al sindaco, mandando una email, con annessa foto della discarica da bonificare, alla email istituzionale del primo cittadino di Palermo.

Non sappiamo se arriverà direttamente lui in giacca e cravatta a ripulire o se invierà qualche suo collaboratore, come il vicesindaco o qualche altro componente della Giunta. O più probabilmente non arriverà nessuno e bisognerà aspettare il nuovo sindaco, tra un anno e mezzo, per riavere una città più pulita".

Lo dichiara il consigliere comunale capogruppo della Lega Igor Gelarda.

