Rifiuti: M5S, No a maxi piattaforma a Termini Imerese

''È inaccettabile pensare che a Termini Imerese possa sorgere il più grande impianto di trattamento di rifiuti organici della Regione''. Lo dice il deputato regionale del M5S Luigi Sunseri.

"È inaccettabile pensare che a Termini Imerese possa sorgere il più grande impianto di trattamento di rifiuti organici della Regione, tra quelli in fase di realizzazione. Nel piano regionale dei rifiuti messo a punto dal Governo Musumeci e dai suoi quattro tecnici 'burocrati', è prevista la realizzazione di una maxi piattaforma di smaltimento nel comune di Termini Imerese, una città, che peraltro, in passato, ha già pagato un prezzo elevatissimo dal punto di vista ambientale". Lo dice il deputato regionale del M5S Luigi Sunseri.

"Il M5S, la cittadinanza e il consiglio comunale nella scorsa consiliatura - ricorda Sunseri - si sono battuti esprimendo un secco "No" alla realizzazione della piattaforma per produrre compost, riuscendo così a bloccare un decreto regionale esecutivo, con il quale il governo Crocetta aveva autorizzato la società Ecox a realizzarlo. Adesso Musumeci lo ripropone. Confidiamo nella sensibilità dell'assessore Pierobon nell’ascoltare la comunità termitana e nella possibilità che possa rivedere l'ipotesi di costruirlo".

Le senatrici del M5S Antonella Campagna e Loredana Russo aggiungono: “Da sempre il M5S a Termini Imerese ha fatto sentire il suo secco diniego nei confronti di installazioni di questo tipo. È inaccettabile che ci si ricordi del nostro territorio solo per continuare a farne scempio. Non permetteremo che la nostra comunità ed il nostro territorio siano nuovamente vittime di scelte scellerate da parte del governo regionale".

"Faremo di tutto - proseguono - per scongiurare questa ennesima nefandezza che inevitabilmente farà arretrare ancor di più l'economia e la voglia di riscatto del nostro territorio per il quale il M5S ha sempre sognato una riconversione in senso turistico e green e per cui si auspica una rivalutazione delle risorse artistiche culturali e paesaggistiche".

Per la consigliera comunale del M5S a Termini Imerese, Maria Terranova, "Termini Imerese ricorda bene la scelta del presidente Musumeci di iniziare, proprio da questa cittadina, la campagna elettorale per le regionali nel 2017. Diceva che Termini Imerese è un luogo di promesse non mantenute, un luogo da cui ripartire. Ci chiediamo come regalando alla nostra città il più grande impianto di compostaggio aerobico della Sicilia?".

"Ci chiediamo, infine, quale sia la posizione del sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta su questo tema - concludono gli esponenti del M5s - e lo invitiamo a fare chiarezza e a riferire alla cittadinanza. Se la sua posizione è in linea con quella del M5S, ci aspettiamo che ne parli con il suo presidente della Regione".

