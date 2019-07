rifiuti

Rifiuti, Norata: ''La RAP ha i suoi limiti ma non ha colpe sui controlli''

L'amministratore Unico di Rap, Giuseppe Norata risponde al neo vicesegretario generale Gabriele Marchese che sembra incolpare RAP della mancata efficienza dei controlli sull'abbandono dei rifiuti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2019 - 17:24:14 Letto 371 volte

“Personalmente sono abituato ad assumermi ogni responsabilità anche quando l’evidenza mi avrebbe dato la possibilità di scaricarla su altri. Non ho mai nascosto e ho sempre ammesso i limiti di Rap e i problemi strettamente connessi all’operatività quotidiana, ma in un momento particolarmente delicato ove emergono fatti e circostanze complessi, e a volte anche inquietanti, mai mi sarei aspettato una presa di distanze da parte di chi è chiamato a lavorare in sinergia e a tutelare il sistema pubblico di cui la Rap è parte integrante”.

A dichiararlo è l’Amministratore Unico di Rap, Giuseppe Norata dopo le dichiarazioni del neo vicesegretario generale Gabriele Marchese già comandante dei Vigili Urbani, che in una nota interna alla Polizia Municipale sembra incolpare RAP della mancata efficienza dei controlli sull’abbandono dei rifiuti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!