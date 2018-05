Raccolta differenziata

Rifiuti, ''Palermo differenzia''... Poco. M5S: ''Una campana su tre rimane piena''

I dati della relazione trimestrale di ''Palermo ambiente'' evidenziano un regime ridotto del servizio, con cassonetti mai svuotati e zone della città ancora invase dall'incuria

Presentata nei giorni scorsi da “Palermo ambiente” la relazione trimestrale dei servizi di igiene ambientale, dalla quale sono emersi aspetti allarmanti nella gestione di Rap, che fatica a raggiungere gli adempimenti minimi del contratto di servizio con il Comune per la raccolta differenziata. Tra i vari parametri previsti nel contratto per la gestione della raccolta, l'unico realmente in linea con quanto previsto sarebbe lo svuotamento dei contenitori in “evidente stato di tracimazione”: la raccolta avverrebbe solo per i contenitori al limite della capienza.

Il Movimento 5 Stelle rafforza quanto emerso dall’impietosa relazione: "L'obiettivo minimo prefissato dal contratto, che sarebbe del 90% di efficienza per i servizi di raccolta dei rifiuti su strada, già di per sé non molto elevato, non viene raggiunto in nessuno dei servizi forniti - è la polemica del consigliere M5S Concetta Amella - Ogni giorno un certo numero cassonetti non viene svuotato. La cosa più grave è che il picco negativo si ha nei quartieri di Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo dove è stato avviata in via sperimentale la raccolta di prossimità: dai controlli risulta un'efficienza sullo svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata di circa il 70%, quasi una campana su tre, ogni giorno, viene lasciata piena.

Amelia paventa una situazione ancor peggiore, considerando le segnalazioni dei residenti al Movimento riguardo ad alcuni contenitori della plastica che risulterebbero non svuotati da più di una settimana. “Questo spiegherebbe il perché delle percentuali bassissime di raccolta differenziata registrate a Borgo Nuovo nel 2017 e 2018”, è l’ipotesi del consigliere.

Il 10 aprile scorso è partita “Palermo Differenzia 2”, la seconda fase del piano per la raccolta differenziata nella città di Palermo che ha coinvolto la zona dei teatri Massimo e Politeama; eppure, complice anche il guasto prolungato alla discarica di Bellolampo di qualche mese fa, il servizio non ha reso come sperato: sono tanti i sacchetti di spazzatura lasciati sul ciglio della strada in attesa di una raccolta che a volte sembra davvero non arrivare mai. “L'importo delle penali, comunicate all'amministrazione per il primo trimestre 2018, è già di 45 mila euro. Ci chiediamo che senso abbia investire in nuovi servizi”, conclude Amelia, “se non si è in grado già adesso di garantirne la corretta gestione dell'ordinario e offrire ai cittadini un servizio minimo".

