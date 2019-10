Riforma Rifiuti

Rifiuti, Pierobon: ''Riforma necessaria, vedremo chi vuole davvero il cambiamento''

''Aspetto tutti in Aula, la riforma dei rifiuti è necessaria, in Aula vedremo chi vuole davvero il cambiamento'', ha detto l'assessore Pierobon.

30/10/2019

L’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon interviene sulla riforma dei rifiuti: “Aspetto tutti in Aula su fatti concreti, dove il cambiamento reale si misura con fatti reali ed è lì che si vedrà chi vuole cambiare davvero e chi invece vuole che tutto resti uguale. Basta con le chiacchiere. Questa riforma allinea la Sicilia al resto d’Italia seguendo le indicazioni di Anac, Corte dei Conti e governo nazionale. La stessa Corte che, nel 2017 ha stigmatizzato, cito testuali parole, “l’esistenza di una situazione difficilmente superabile e alquanto preoccupante, posto che il sistema di gestione dei rifiuti delineato dalla normativa regionale vigente si è rivelato inattuabile”.

"Ci siamo confrontati - continua l'Assessore - a lungo con amministratori locali, sindacati, partiti, associazioni, e siamo aperti a ogni contributo che possa migliorare la norma. La legge garantisce tutto il personale e renderà più efficiente la gestione dei rifiuti in tutta l’Isola. Questa è la realtà. Chi vuole che tutto rimanga uguale, con i disagi per i cittadini, i danni per l'ambiente e gli affari sbagliati, se ne assumerà la responsabilità di fronte ai cittadini siciliani”.

