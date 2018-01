rifiuti

Rifiuti Sicilia, Musumeci: ''La situazione č grave. Siamo a un punto di non ritorno''

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, č decisamente preoccupato per la situazione rifiuti in Sicilia.

Pubblicata il: 03/01/2018

Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Dopo trenta giorni di attività del governo credo di poter dire che la situazione della gestione dei rifiuti in Sicilia è assai grave. Parlare di emergenza di fronte ad un problema che si trascina da vent'anni è fare un torto alla lingua italiana. Preferisco usare un ossimoro, un’emergenza strutturata. Il primo problema sul fronte dei rifiuti è rappresentato dalla discarica di Bellolampo. È questa la scadenza più preoccupante. Siamo a un punto di non ritorno: fra un mese, se nulla cambia, buona parte della Sicilia occidentale non avrà più dove scaricare i rifiuti".

