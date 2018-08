controlli

Rifiuti smaltiti nei campi, lavoro in nero e furto di energia: sequestro e arresto a Ciminna

I controlli dei carabinieri hanno portato alla luce diverse irregolarità: il titolare dell'azienda è stato denunciato e sospeso. In manette suo padre, per aver cercato di rimuovere un dispositivo di manomissione del contatore

Molteplici irregolarità, in particolare in tema di smaltimento dei rifiuti, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: è quanto emerso dai controlli effettuati in una ditta specializzata in lavorazioni di pelli bovine, ovine e bufaline a Ciminna (PA), a opera del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, dei militari del NAS, del NIL e della Tutela Forestale. Le operazioni sono state svolte in collaborazione con i carabinieri delle stazioni di Ciminna e Baucina.

I militari hanno accertato lo smaltimento illecito dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle pelli: i rifiuti liquidi venivano sversati nei terreni agricoli attigui all’impianto, mentre gli scarti solidi venivano eliminati tramite combustione. Dei quattro operai presenti nell’azienda al momento dei controlli, ben tre sono risultati non in regola, sprovvisti di qualsiasi contratto di assunzione; inoltre, nessuno dei lavoratori era stato sottoposto alle periodiche visite mediche e ai regolari corsi di formazione professionale obbligatori, previsti per legge. All’interno dei locali aziendali è stato anche rinvenuto un sistema di video-sorveglianza che permetteva all’imprenditore di monitorare costantemente il lavoro dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dallo statuto dei lavoratori.

L’intera area aziendale è stata sottoposta a sequestro penale per le gravi violazioni ambientali riscontrate, mentre l’amministratore delegato della ditta, C.E.G., 27enne di Santa Flavia, è stato sospeso dall’attività imprenditoriale per l'impiego di lavoratori in nero. Sospensione per il figlio, manette ai polsi per il padre: G.G., 55enne di Santa Flavia, operaio, è stato arrestato per furto aggravato di energia elettrica. Insieme a un altro operaio, il 48 palermitano M.S. (deferito in stato di libertà), proprio durante i controlli è stato sorpreso nell’atto di disfarsi di un magnete collocato sul misuratore dell’energia elettrica, in grado di ridurre la registrazione dei consumi del 91% rispetto a quelli reali.

Date le gravissime violazioni ambientali riscontrate, oltre ai provvedimenti destinati alle persone coinvolte, i carabinieri hanno proceduto a porre sotto sequestro l’intero stabilimento.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

