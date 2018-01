regione

Riforme per i dirigenti regionali: addio alle tre fasce e nomine per interpello

Addio alle tre fasce della dirigenza regionale e, in sede di prima applicazione, creazione di un'unica fascia...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2018 - 17:13:25 Letto 329 volte

Addio alle tre fasce della dirigenza regionale e, in sede di prima applicazione, creazione di un’unica fascia che consentirà un percorso di omogeneizzazione al resto della dirigenza nel Paese e con cui si favorirebbero anche processi di mobilità volontaria verso l’esterno oggi resi sostanzialmente impossibili. Inoltre il conferimento degli incarichi di dirigente generale avverrà attraverso atto di interpello fra tutti i dirigenti e non più per nomina esclusivamente politica come avvenuto sino ad oggi.

Sono le principali richieste dei sindacati dei regionali. Una piattaforma dalla quale possono muovere i primi passi le riforme della macchina amministrativa e burocratica sulle quali, in larga parte, sembra esserci unità di intenti fra Governo e parti sociali.

Di questo si è discusso all’incontro ufficiale fra i sindacati dei regionali e l’assessore alla Funzione Pubblica e alle Autonomia Locali Bernadette Grasso. All’incontro con i sindacati Cobas/Codir, Cgil, Cisl, Uil, Sadirs, Ugl, Dirsi e Siad l’assessore si è presentata con il capo di gabinetto Rosalia Pipia, il segretario particolare Roberto Palma e la dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica Luciana Giammanco. A incontro iniziato è giunto anche l’assessore all’Economia Gaetano Armao al quale spetta l’arduo compito di individuare le risorse per il rinnovo.

Per il personale del comparto si è parlato di maggiore apertura alla riclassificazione del personale attraverso un nuovo sistema (con una norma contrattuale in sede di prima applicazione) con la garanzia di percorsi di carriera che agiscano sull’aspetto motivazionale del personale regionale. I sindacati hanno poi chiesto di inserire salvaguardia per patologie gravi, in caso di visite specialistiche o esami diagnostici, pur non riconosciute nel comma 8 dell’art. 50 del vigente C.C.R.L e adeguamento alla legge 104 nazionale. Ma il grande tema resta quello delle carenze di organico di alcuni dipartimenti rispetto alle quali Cobas Codir propone la socializzazione delle risorse umane attraverso apposite convenzioni fra Dipartimenti che – nell’ambito della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e del telelavoro – consenta di velocizzare tutta l’attività amministrativa.

La materia sulla quale governo e sindacati rischiano di dover discutere più a lungo è quella del rinnovo economico del contratto sia per i dirigenti che per il comparto. Per i sindacati, infatti, si tratta di garantire un adeguato incremento retributivo tenendo conto del fatto che i dipendenti regionali sono indietro di un biennio rispetto agli statali anche per risolvere il contenzioso con i dipendenti sul mancato rinnovo contrattuale dall’anno 2005 come sancito dalla Corte Costituzionale che ha sancito l’incostituzionalità dei mancati rinnovi contrattuali a partire da luglio 2015 e questa forse sarà la cosa più difficile a fronte dell’esiguità delle risorse.

Sempre in tema economico è stata avanzata la richiesta di revisione del Famp (salario accessorio dei regionali) prevedendo l’istituzione dell’indennità di funzione da erogare mensilmente legata anche al merito; poi equiparazione dei dipendenti in regime di tfr a quelli in regime di tfs ai fini dell’erogazione dell’anticipazione come previsto dalla legge nazionale e copertura assicurativa per i dipendenti.

Tuttavia sono disponibili solo 10 milioni di euro per i prossimi tre anni. Una cifra non adeguata a garantire un rinnovo contrattuale così come richiesto. Ma il governo si è impegnato a cercare altre risorse anche in deroga ai patti ed accordi firmati dal governo precedente visto che le norme portate avanti nella scorsa legislatura hanno comunque violato la Costituzione e possono essere parzialmente disattese.

“Il governo precedente ha lasciato un buco di 480 milioni sul bilancio – ha comunicato Armao ai sindacati – e partendo da qui si riaprirà il negoziato con Roma. Il Presidente del Consiglio e il sottosegretario Bressa hanno già dato disponibilità alla discussione. Nell’ambito di questa di questa rinegoziazione lo Stato deve autorizzare il superamento del limite alla spesa per il rinnovo dei contratti. A fare questa proposta in ambito di rinegoziazione. Anche Emilia, Lombardia e Veneto. Si sta lavorando su nuovi accordi con Roma” dunque qualsiasi ulteriore passaggio in questo senso deve avvenire dopo la trattativa romana.

“Oggi abbiamo aperto un ragionamento con un percorso chiaro – ha detto l’assessore Grasso tirando le somme dell’incontro – dobbiamo continuare questo lavoro per affrontare e risolvere contrattualmente tutte le questioni poste sul tavolo. Quello di oggi – ha concluso – è solo l’inizio di un percorso. Il passaggio successivo sarà quello del tavolo tecnico con dati precisi e la formalizzazione della proposta governativa”.

“Apprezziamo l’apertura degli assessori alla Funzione pubblica ed Economia di reperire le somme necessarie per il rinnovo contrattuale economico e giuridico – commentano Dario Matranga e Marcello Minio del Cobas/Codir -non accettiamo tuttavia che tale reperimento delle somme possa in qualche modo essere condizionato da accordi Stato- Regione che ledono lo Statuto regionale e i diritti dei lavoratori”.

