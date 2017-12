totò riina

Riina: il trasferimento della salma slitta a domani

Slitta a domani la partenza della salma di Totò Riina dall'ospedale di Parma...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2017 - 16:51:18 Letto 517 volte

Slitta a domani la partenza della salma di Totò Riina dall'ospedale di Parma, destinazione Corleone. A quanto si apprende le pratiche amministrative per il trasferimento sono ormai concluse, ma per esigenze organizzative non è possibile partire in giornata per la Sicilia. La salma rimane custodita nella Medicina legale dell'ospedale emiliano, dove restano di guardia le forze dell'ordine.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!