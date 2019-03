rimpasto Giunta Orlando

Rimpasto pronto, Orlando presenta la nuova giunta

Sabato mattina il sindaco Leoluca Orlando farà l’ultimo passaggio politico con le forze politiche per definire il rimpasto di giunta che verrà annunciato nel primo pomeriggio.

01/03/2019

Secondo indiscrezioni giunte da Palazzo delle Aquile, i nuovi assessori dovrebbero essere 5 o 6. Tra i nomi certi Fabio Giambrone, storico braccio destro del sindaco, Leopoldo Piampiano, in quota Sicilia Futura dovrebbe andare alle Attività produttive e Suap, mentre Giusto Catania che prenderebbe le deleghe di Urbanistica e mobilità. Al Pd andrebbe l’assessorato al Bilancio ma ancora è incerto il nome dell’assessore, anche se nei giorni scorsi si è fatto il nome dell’attuale capo gruppo Dario Chinnici.

Saranno certamente riconfermati da Leoluca Orlando, Giuseppe Mattina e Giovanna Marano. Anche se Sinistra Comune ha convocato per domenica 3 marzo alle ore 16, ai Candelai, l’assemblea straordinaria per assumere ogni decisione. “L’assemblea – si legge in una nota – è l’unico organismo che può esprimere la valutazione definitiva sul progetto politico e sui nuovi assetti di governo che il sindaco Orlando proporrà alle forze politiche e alla città”.

“A noi interessa il rilancio di questa esperienza amministrativa che è la nostra, perché sia Orlando che Giambrone sono iscritti al Pd – ha detto Davide Faraone, segretario regionale del Pd a margine della presentazione delle primarie del partito di domenica 4 -. Noi siamo al fianco del sindaco per condividere assieme presente e futuro della città”.

