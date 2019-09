semaforo pedonale

Riparato il semaforo pedonale vandalizzato in Viale Regione Siciliana

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2019 - 12:33:54 Letto 337 volte

Ripristinato l’impianto semaforico a chiamata pedonale di viale Regione Siciliana all’altezza di piazzale John Lennon (ex piazzale Giotto). Gli operatori di AMG Energia hanno collocato sei nuovi pulsanti, riattivando il regolare funzionamento dell’impianto: i pedoni possono prenotare lo stop delle auto per attraversare in sicurezza la corsia centrale e quelle laterali di viale Regione Siciliana.

Il semaforo è stato ripetutamente vandalizzato. Ad agosto è stato oggetto di sei atti vandalici e l’ultimo danneggiamento è stato messo a segno qualche giorno fa, quando sono stati distrutti i sei pulsanti che consentono l’attivazione della chiamata pedonale. “Adesso l’impianto è regolarmente in funzione e permette la chiamata pedonale in una zona ad alta densità di traffico dove la sicurezza è la priorità – sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia, Mario Butera -. Il suo ripristino è anche un segnale di positività, dove l’obiettivo comune è il bene della città. Ci auguriamo che non venga più danneggiato”.

