Ripartenza scuola, Governo: ''Bilancio positivo per premier e ministri''

Bilancio positivo per premier e ministri, riuniti ieri sera per fare il punto sul primo giorno in aula dell'era Covid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2020 - 09:17:35 Letto 363 volte

Bilancio positivo per premier e ministri, riuniti ieri sera per fare il punto sul primo giorno in aula dell'era Covid. Con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con i ministri Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, Giuseppe Conte ha infatti "preso atto, con soddisfazione, che la scuola è ripartita e che le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel rispetto delle regole sanitarie".

Nella riunione, spiega una nota di Palazzo Chigi, "sono stati affrontati tutti i vari nodi relativi all’organizzazione e alla ripartenza della scuola, dai trasporti alle modalità di ingresso e uscita dagli istituti scolastici, dalla fornitura di banchi e mascherine fino alle questioni più strutturali che riguardano il mondo scolastico". Lo sforzo compiuto è imponente e assicurerà le condizioni di sicurezza per tutti gli studenti, si legge ancora nella nota.

