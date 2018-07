lavori nelle periferie

Riqualificare le periferie, M5S denuncia: ''I fondi ci sono ma il Comune non procede''

Il Movimento Cinque Stelle accusa il sindaco di aver dato una falsa notizia sullo stop dei lavori alla chiesa di San Paolo Apostolo, e chiede chiarezza sui reali motivi

19/07/2018

I fondi ci sono, i lavori no. Questo è il messaggio-denuncia del Movimento 5 Stelle di Palermo, che prende spunto dal caso della chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo: da tempo avrebbe dovuto godere dei fondi per la riqualificazione delle periferie, ma finora così non è stato.

Proprio il mese scorso il sindaco Leoluca Orlando, durante un'assemblea pubblica organizzata dalla Giunta comunale di Palermo, aveva comunicato che i lavori di manutenzione della chiesa sarebbero bloccati per colpa della Regione, che pur avendo stanziato i fondi non li avrebbe trasferiti al Comune di Palermo. Il Movimento 5 Stelle regionale però etichetta la notizia come "falsa, in quanto, sollecitato l'Assessore competente per gli approfondimenti del caso, ha appreso che l'iter è bloccato in quanto gli uffici regionali sono in attesa del progetto da parte del Comune di Palermo". Il gruppo consiliare del M5S, insieme alla consigliera della V circoscrizione Simona Di Gesù, ha depositato a giugno un'interrogazione attraverso la quale ha chiesto di conoscere, in forma scritta, i motivi che hanno impedito di portare a termine l’iter da parte del Comune e, contestualmente, di ottenere copia degli elaborati progettuali.

"La buona notizia è che i fondi fortunatamente non sono andati persi e che le risorse sono ancora disponibili nonostante la superficialità dell'amministrazione Orlando che per voce del sindaco ha tentato di scaricare le proprie responsabilità alla Regione", dicono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo. Poi gli esponenti pentastellati attaccano il sindaco: "Come tutti i cittadini palermitani - dicono - siamo stanchi dei proclami del Sindaco Orlando e altrettanto stanchi del continuo scaricare ad altri le sue colpe e quelle della sua Amministrazione. Non vorremmo apprendere, dopo mesi di attesa e tante parole, che il progetto [dei lavori alla chiesa] in realtà non esista o che sia stato prodotto in modo inappropriato, così come accaduto con questa Amministrazione, magari con uno studio di fattibilità non firmato e non datato".

