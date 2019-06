interventi di riqualificazione

Riqualificazione Sferracavallo, M5S: ''Promesse di Orlando non mantenute''

''Ad oggi degli interventi deliberati nessuna traccia e la località versa attualmente nel più completo degrado'', così in una nota Giovanni Galioto e Antonino Randazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2019 - 10:25:29 Letto 391 volte

"Sferracavallo resta una borgata abbandonata. Il 25 Aprile 2018 la giunta ha approvato una serie di interventi per la riqualificazione della nota località marinara.

Ad oggi degli interventi deliberati nessuna traccia e la località versa attualmente nel più completo degrado." Così in una nota Giovanni Galioto, Consigliere VII CIRCOSCRIZIONE, e Antonino Randazzo, Consigliere Comunale.

"Il completamento del collegamento tra Via del Tritone e Via Nicoletti , la riqualificazione del lungomare di Barcarello e dalla passerella e tutto quanto deliberato dalla giunta sono opere fondamentali per lo sviluppo turistico di Sferracavallo. Orlando è ora di smetterla con proclami e passerelle : la triste realtà è che La borgata continua ad essere abbandonata e i cittadini ingannati."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!