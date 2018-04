M5S contro il Comune

Rischio buco di bilancio da 35 mln, M5S contro il Comune di Palermo. Forello: ''Presenteremo esposto''

Si attesterebbe su questa cifra il valore della causa giudiziaria da parte di oltre cinquecento agenti della polizia municipale per non aver percepito dal Comune indennità concordate

26/04/2018

Questa mattina il Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver prova di quella che sembrerebbe una vera bomba ad orologeria per il Comune di Palermo. Il bilancio del Comune sarebbe prossimo a un grave danno, dovuto a circa 35 milioni di euro di debito nei confronti di oltre cinquecento agenti della polizia municipale, che non avrebbero percepito indennità pattuite con l’amministrazione palermitana per attività richieste loro da quest’ultima tra il 2011 e il 2015. I Cinquestelle aggiungono che la prima udienza della causa è prevista per il prossimo 10 maggio e che ad oggi non sarebbero presenti somme messe da parte nel fondo rischi per ovviare al potenziale danno.

“Siamo di fronte ad una gestione assurda della cosa pubblica – dichiara Ugo Forello, capogruppo del M5S a Palermo e membro della commissione Bilancio al Comune – Sembra che l’amministrazione, ed il Sindaco in primis, voglia continuare a fare orecchie da mercante. C’è ad oggi un contenzioso di oltre 30 milioni di euro sprovvisto di copertura e oltre 24 milioni di euro del disallineamento non considerati, anche se esistenti. Non è accettabile questa situazione: che si guardi in faccia la realtà”.

Forello fa riferimento ai 24 milioni (che fanno parte dei 42 totali di disallineamento, al 2016) dovuti al respingimento, da parte di Rap, Amat e Amap, della richiesta del Comune di cancellare crediti nei loro confronti. Poi annuncia una reazione di M5S: un esposto da sottoporre alla Corte dei conti al fine di far chiarezza sul perché le corrispondenze delle varie indennità agli agenti della municipale non siano state né erogate in fase di disponibilità, né considerate tra le somme alla cui raccolta ed erogazione dover lavorare nel tempo.

