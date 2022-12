maltempo Sicilia

Rischio idrogeologico in Sicilia, Schifani: ''Obiettivo mappatura preventiva dei territori''

''Il nostro obiettivo è quello di realizzare una mappatura di tutte le aree a rischio'', afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Pubblicata il: 05/12/2022

"Abbiamo avuto un incontro tra il dipartimento legato al rischio idrogeologico, il consorzio, la Protezione civile e tutte le diverse autorità. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una mappatura di tutte le aree a rischio, in modo tale che si possa attuare un'attività preventiva per evitare che accadano quei fenomeni pericolosi, così per come è avvenuto a Ischia". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando a margine dell'incontro a Catania con il ministro allo Sviluppo Economico Adolfo Urso.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Facebook Schifani

