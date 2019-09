Riscossione Sicilia

Riscossione Sicilia, Caronia: ''Garantire servizi, certezza dei conti e lavoratori''

Marianna Caronia esprime il proprio apprezzamento per la proposta del Governo regionale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/09/2019 - 16:53:22 Letto 343 volte

"Occorre garantire la continuità della riscossione nella nostra regione, avere tutti un quadro certo della situazione finanziaria attuale e futura di Riscossione Sicilia e dare garanzie al personale, che, in attesa di sviluppi del rapporto con Equitalia, non può essere lasciato in un limbo."

Lo dichiara Marianna Caronia che così esprime il proprio apprezzamento per la proposta del Governo regionale di effettuare una attenta compensazione dei crediti e debiti di Riscossione Sicilia con la Regione e "spalmare" il debito residuo su 10 anni.

"Mi auguro - conclude la deputata regionale - che questa norma, che non avrà alcun impatto economico sui conti della Regione ma servirà anzi ad avere un quadro chiaro di crediti e debiti, sia approvata la prossima settimana."

