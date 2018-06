rissa

Rissa al carcere Ucciardone

Ieri pomeriggio è scoppiata una rissa tra alcuni detenuti nel carcere Ucciardone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2018 - 10:12:39 Letto 398 volte

“L’intervento tempestivo del personale di polizia penitenziaria e l’esperienza del preposto nel coordinare il personale tra non poche difficoltà, ha evitato il peggio – rende noto il segretario regionale del sindacato Ugl Polizia Penitenziaria Maurizio Mezzatesta –. La lite è avvenuta nei corridoi e nelle celle.

Chiediamo al Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria di prendere provvedimenti urgenti di carattere disciplinare che penali e contestualmente trasferire i soggetti coinvolti, tutelando quella parte di detenuti, che con enormi sacrifici pian piano, seguendo le linee guida dell’amministrazione penitenziaria credono avendolo dimostrato al recupero. Ci vuole un mediatore culturale per poter gestire I detenuti straniere che per le loro origini, culture e difficoltà linguistiche spesso si trovano in enorme difficoltà”.

