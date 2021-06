zona bianca

Ristoranti in zona bianca, via libera alle tavolate all'aperto

All'ingresso in zona bianca corrisponde l'applicazione delle nuove regole in arrivo per i ristoranti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2021 - 00:17:29 Letto 359 volte

All'ingresso in zona bianca corrisponde l'applicazione delle nuove regole in arrivo per i ristoranti. Con il coprifuoco che slitta a mezzanotte da lunedì, i ristoratori restano in attesa della firma dell'ordinanza che eliminerà il limite sul numero di commensali nei ristoranti all'aperto in zona bianca e fissa ad un massimo di sei quello per le persone che mangiano nei locali al chiuso. L'accordo è stato raggiunto nelle scorse ore e la firma del ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe arrivare a breve.

In zona gialla l'asticella per i ristoranti dovrebbe restare ferma a 4 commensali, sia all'interno che all'esterno secondo l'accordo che, riferiscono fonti di governo, è stato raggiunto nel dialogo all'interno della maggioranza di governo nonché tra l'esecutivo e le Regioni. I governatori avevano proposto il limite di 8 commensali all'interno in zona bianca, ma alla fine sembra essere prevalsa la linea della gradualità e della maggior prudenza.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!