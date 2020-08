scuola

Ritorno a scuola, parla l'ex medico scolastico: ''Sarà un anno difficile''

''Sarà un anno critico'' quello che si sta per aprire con il ritorno fra i banchi di scuola in tempi di Covid-19.

Pubblicata il: 26/08/2020

"Sarà un anno critico" quello che si sta per aprire con il ritorno fra i banchi di scuola in tempi di Covid-19. "Quante volte si attiverà la procedura prevista per i casi sospetti? Nei primi anni di scuola il bambino si ammala infinite volte. Non so come si possa gestire una cosa del genere. Ma se, forse, reintrodurre il medico scolastico potrebbe non essere necessario, riprendere il concetto di educazione sanitaria nelle scuole quello sì, potrebbe avere un senso". Ne è convinta Laura Bertolotti, 61 anni, pediatra con un passato da medico scolastico, funzione esercitata in scuole materne dell'hinterland milanese dal 1986 al 1996.

"Il problema - spiega all'Adnkronos Salute - è: quanti ne incontreremo con raffreddore o febbre? Con l'ipotesi coronavirus Sars-CoV-2 si attivano le procedure e la questione passa al referente Ats, non credo che il medico scolastico possa essere un valore aggiunto. Ma fornire educazione sanitaria ai genitori a mio avviso può essere utile", riflette l'esperta che nelle vesti di medico di supporto per un asilo nido privato di Pavia ha svolto anche questa attività. "Potrebbe avere un senso che l'Ats si attivi con medici referenti che vadano a parlare agli studenti e anche ai genitori in maniera capillare. Per esempio - osserva - contro i virus respiratori abbiamo un'arma tanto potente quanto sottovalutata: lavarsi le mani. E' un gesto semplice con il quale si risolvono tantissimi problemi".

