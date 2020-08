bomba al porto di Palermo

Ritrovata bomba al porto di Palermo, si lavora al piano di evacuazione: ipotesi sgombero carcere Ucciardone

Al porto di Palermo scoperta una bomba della Seconda guerra mondiale, saltata fuori durante i lavori dell'anello ferroviario.

Pubblicata il: 25/08/2020

Al porto di Palermo scoperta una Bomba della Seconda guerra mondiale, saltata fuori durante i lavori dell’anello ferroviario. Adesso si lavora al piano di evacuazione che dovrà consentire l'intervento in sicurezza degli artificieri del IV Reggimento genio guastatori ma il tutto rischia di diventare un enorme problema di ordine pubblico

L'area di 400 metri che deve essere sgomberata in via precauzionale quando la bomba dovrà essere spostata e fatta brillare sfiora il carcere Ucciardone. Dovrà essere evacuato anche il carcere? Il carcere dovrebbe essere risparmiato ma è molto vicino alla zona rossa e una riunione fiume ieri in prefettura ieri non ha sciolto le riserve.

Il disinnesco della bomba sarà fatto di domenica, o il 6 o il 13 settembre.

L’esercito, fa sapere il Comune, ”ha assicurato l'adozione di misure di protezione tali da ridurre a soli 400 metri contro i 1.400 abituali l'area di evacuazione”.

