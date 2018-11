tartaruga ferita

Ritrovata tartaruga ferita

Tra Porticello e Mongerbino, i sommozzatori, hanno avvistato una tartaruga Caretta Caretta la quale, con estrema sofferenza non riusciva ad immergersi sott'acqua.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/11/2018 - 14:48:09 Letto 410 volte

Agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Sommozzatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nella tarda mattinata di ieri, si sono recati a bordo della imbarcazione “Arimar” presso la secca della formica, in zona Mongerbino al fine di eseguire delle immersioni volte a controllare ed accertare le condizioni della flora e della fauna subacquea presente nella zona.

Successivamente, gli accertamenti sono stati estesi lungo tutto il litorale costiero tra Porticello e Mongerbino.

Dopo avere perlustrato la zona, al termine dei controlli, durante il rientro al porto di Palermo, i sommozzatori, grazie anche alla estrema visibilità consentita dalle condizioni metereologiche favorevoli, hanno avvistato un animale muoversi in modo anomalo tra le acque a circa due miglia nautiche dal faro di Mongerbino.

Avvicinatisi, hanno subito riconosciuto l’animale per una tartaruga “Caretta Caretta” la quale, con estrema sofferenza non riusciva ad immergersi sott’acqua.

I poliziotti si sono subito prodigati per recuperare in sicurezza l’animale e dopo averla tratta in salvo, hanno richiesto l’intervento di personale dell’istituto zoo profilattico a cui, al rientro in porto, hanno affidato la tartaruga marina per le cure del caso.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!