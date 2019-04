indagini

''Rivelavano informazioni di indagini su Messina Denaro'': arrestati 2 carabinieri e l'ex sindaco di Castelvetrano

Per la Procura di Palermo hanno passato informazioni su inchieste in corso a carico del boss latitante Matteo Messina Denaro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2019 - 10:44:33 Letto 429 volte

Due investigatori, il tenente colonnello Marco Zappalà, carabiniere in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, e Giuseppe Barcellona, un appuntato in forza alla Compagnia di Castelvetrano, sono stati arrestati con l’accusa di favoreggiamento alla mafia e accesso abusivo al sistema informatico. Il provvedimento è stato emesso dal gip Piergiorgio Morosini su richiesta dell’aggiunto Paolo Guido e dei sostituti Pierangelo Padova e Francesca Dessì.

Per la Procura di Palermo hanno passato informazioni su inchieste in corso a carico del boss latitante Matteo Messina Denaro. In carcere anche l’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, accusato di avere passato a un boss la trascrizione di un’intercettazione.

Zappalà, uomo fino a ieri fidato dell'Antimafia, aveva lavorato anche alle inchieste sulle stragi di Capaci e via D'Amelio, in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e i loro agenti della scorta. È stato arrestato questa mattina nel suo ufficio.

Anche Giuseppe Barcellona ha seguito per anni indagini in inchieste antimafia ed è accusato di avere svelato un'intercettazione ai boss.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!