Rivoluzione Animalista, Antonio Borrello nuovo responsabile nazionale ''Dipartimento zoomafie'

Antonio Borrello Ŕ stato nominato nuovo Responsabile Nazionale ''Dipartimento Zoomafie'' di Rivoluzione Animalista.

A comunicarlo, nella giornata di oggi, è stata la Segretaria nazionale del partito politico, Gabriella Caramanica, che in una nota stampa, sottolinea: “E’ un vero piacere e un grande orgoglio accogliere nella nostra squadra Antonio Borrello, uomo dall’alta caratura umana, da numerosi anni impegnato a tutela dei diritti animali e contro ogni forma di abuso e illegalità”.

Nato nel marzo del 1956, già appartenente alla Guardia di Finanza, tra i promotori di una legge contro la zooerastia, socio onorario dell'associazione internazionale della Legione Garibaldina, e presidente di una associazione Animalista nata per combattere il randagismo nel sud, Antonio Borrello ha fatto del volontariato e dell’attivismo territoriali due dei suoi principali cavalli di battaglia, ponendosi sempre in primo piano nella difesa degli animali.

“Un impegno quotidiano, che ho avuto modo di apprezzare personalmente, una dedizione e una professionalità che lo ha portato ad avvicinarsi a Rivoluzione Animalista che, viceversa, ha trovato in lui un perno fondamentale. Per questa ragione – continua il segretario nazionale del partito, Gabriella Caramanica – ho deciso di affidargli un incarico molto delicato, come quello del Dipartimento Zoomafie, un fenomeno sociale e criminale che domina nel silenzio su tutto il territorio nazionale e incide negativamente sulla vita di tanti poveri animali. Ad Antonio Borrello, dunque, io e tutta la squadra di Rivoluzione Animalista rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro”, conclude Gabriella Caramanica.

