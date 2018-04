Università e diritti

Rivoluzione sessuale Unipa: arriva il ''libretto di genere'' per studenti transessuali

Il rettore e il Senato Accademico hanno accolto positivamente la richiesta di Arcigay e Uniattiva. Tempi per avere una procedura completa ancora da stimare, ma nel frattempo basterà una mail

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2018 - 16:31:31 Letto 335 volte

Addio vecchio libretto, addio vecchie e obsolete classificazioni di genere. La sostituzione del libretto universitario con la smart-card è già realtà all'università di Palermo, ma adesso in ateneo vede finalmente la luce un articolo mai varato e di fondamentale importanza per il riconoscimento dei diritti di tutti gli studenti: le persone transessuali potranno avere sul documento universitario il nome che rispecchia la loro nuova identità di genere, e la stessa modifica risulterà sul portale online per la gestione della carriera universitaria.

L'approvazione dell'articolo in questione, il n. 3 comma 3 del Regolamento generale d’ateneo varato nel 2013 e finora mai applicato a Palermo (ovvero “L’istituzione del cosiddetto doppio libretto di genere rivolto agli studenti in fase di transizione”), è stata accolta positivamente dal rettore Fabrizio Micari e da tutto il Senato Accademico di Unipa. A tal punto che, in attesa di procedure standardizzate per richiedere l'aggiunta del nuovo doppio profilo, il rettore stesso si è detto disponibile a farsi carico della modifica. Basterà inviare una mail al'indirizzo rettore@unipa.it . La procedura del doppio libretto di genere è già una realtà affermata negli atenei di Torino, Padova, Bologna, Urbino, Pavia, Verona, Bari e Catania.

“In attesa di una procedura che regolamenti l'iter burocratico, siamo contenti dell'attenzione posta dall'Ateneo nei confronti delle esigenze e dei diritti delle persone transessuali – afferma Ana Maria Vasile, presidente di Arcigay Palermo – è un'ulteriore conquista per la comunità LGBTQI”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!