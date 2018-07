inseguimento

Rocambolesco inseguimento su un'auto rubata: in manette due giovanissimi, si cercano i complici

I quattro coinvolti hanno cercato di eludere le verifiche degli agenti, ma la fuga non è andata come sperato. Due di loro sono ancora ricercati

È ritenuto responsabile di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo d'armi: un diciottenne è stato arrestato dalla polizia di Stato nei giorni scorsi, dopo un rocambolesco inseguimento in auto per sfuggire ai controlli.

Intorno alle 2,30 della notte, gli agenti del commissariato di Brancaccio hanno notato, in via Amedeo d'Aosta, una Fiat Punto con a bordo quattro giovani, che alla vista della pattuglia della polizia ha aumentato repentinamente la propria andatura zigzagando tra le auto e tentando di eludere un possibile controllo. Insospettiti, gli agenti hanno intimato l'alt con gli appositi segnali acustici e visivi, ma la Punto ha iniziato a fuggire. Ne è nato un inseguimento, durante il quale "i giovani a bordo della Fiat sono stati protagonisti di spericolate e sconsiderate manovre, effettuate ad alta velocità, mettendo a repentaglio l’incolumità di numerosi passanti". Nel frattempo, i controlli sulla targa avevano dato responso: l'auto risultava rubata poche ore prima.

L'inseguimento è giunto al capolinea in via Pecori Giraldi, all’incrocio con via XXVII Maggio: a causa di un semaforo rosso, i giovani fuggitivi hanno tentato di salire sul marciapiedi, ma hanno perso il controllo dell’auto e hanno impattato contro la volante della polizia. Quindi è scattato il "piano B": i quattro hanno iniziato a fuggire a piedi. Guidatore e passeggero anteriore sono riusciti a scappare, mentre gli altri due, seduti dietro, sono stati bloccati e identificati. I due giovani, di 16 e 18 anni, sono stati condotti in commissariato. Nel frattempo, i poliziotti hanno constatato che l'auto utilizzata per la fuga aveva un coltello a serramanico inserito nel blocco accensione, divelto dal cilindretto per l’inserimento della chiave.

Dopo gli accertamenti di rito, il diciottenne è stato arrestato per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo d’armi. Il 16enne in sua compagnia è stato invece indagato per gli stessi reati e riaffidato alla famiglia. Sono ancora in corso le indagini per risalire all’identità dei due complici fuggitivi.

