Roccapalumba, la Lega entra in Consiglio comunale, Gelarda: ''Cresce in Sicilia l'esercito del cambiamento''

''Ho sposato il progetto della Lega perché credo fortemente che ci siano tutti i presupposti per far crescere il nostro territorio'', dice Giuseppe Gattano.

Un altro consigliere comunale della provincia di Palermo passa alla Lega. Accade a Roccapalumba, dove Giuseppe Gattano, 37 anni, caporale maggiore dell’Esercito, aderisce istituzionalmente al partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Ho sposato il progetto della Lega perché credo fortemente che ci siano tutti i presupposti per far crescere il nostro territorio - dice Gattano, già coordinatore cittadino del partito - . Un progetto fatto di tantissime iniziative, che mette sempre in primo piano gli interessi e le necessità dei cittadini italiani. Ringrazio il responsabile regionale enti locali, Igor Gelarda, ed il responsabile enti locali in provincia di Palermo, Elio Ficarra, per l'enorme sforzo che stanno facendo nell’organizzazione del partito, d’intesa con il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministro dell’Interno e commissario straordinario della Lega in Sicilia”.

“In provincia di Palermo come in tutta la Sicilia - dicono Gelarda e Ficarra - stiamo mettendo insieme un piccolo esercito di consiglieri comunali per attuare la rivoluzione del buonsenso avviata da Matteo Salvini in ogni angolo dell’Italia. Il consenso nella Lega cresce di giorno in giorno e le iniziative da portare avanti nell’Isola sono tantissime. Con l’adesione del neo consigliere Giuseppe Gattano a Roccapalumba - concludono Gelarda e Ficarra - l’azione politica in provincia di Palermo diventerà ancora più forte, per costruire la nuova strada dello sviluppo della nostra terra”.

