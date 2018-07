auto in fiamme

Rogo a Borgo Nuovo, in fiamme auto di un operatore del centro accoglienza migranti

L'incendio ha raggiunto anche i rifiuti ammassati nella zona circostante, arrivando quasi a diffondersi nell'ala dove dormono le donne ospiti del centro. Sull'episodio indaga la polizia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2018 - 13:51:16 Letto 457 volte

Nelle prime ore del mattino, il bollettino degli incendi nella provincia di Palermo aveva fatto registrare un episodio nel quartiere Borgo Nuovo, nel capoluogo siciliano. Ora la vicenda assume contorni più definiti: la causa è da rintracciare in un rogo doloso appiccato a un'auto.

L'automobile incendiata appartiene a un operatore del centro di accoglienza per migranti di via Prizzi, un uomo di nazionalità italiana. La vettura era parcheggiata davanti al centro, la cui area circostante è nota ad abitanti e addetti ai lavori per essere una sorta di discarica a cielo aperto. Così, in breve tempo le fiamme hanno avvolto anche i rifiuti abbandonati nei pressi dell'auto.

Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che ha scongiurato il rischio feriti che si sarebbe verificato se le fiamme avessero raggiunto l'ala del centro dove dormono le donne. Sull'accaduto indaga la polizia.

