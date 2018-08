campo nomadi

Rom, polemiche sui trasferimenti. Arcoleo ''Prima i palermitani'', per Sinistra Comune è razzismo

Il sindaco Leoluca Orlando convoca una riunione per esaminare le modalità di trasferimento delle famiglie rom in alloggi adeguati. E le frasi dell'esponente dem suscitano lo sdegno di SC

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2018 - 12:44:25 Letto 478 volte

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha convocato per oggi pomeriggio una riunione operativa per verificare il piano messo a punto per dare atto all'ordinanza di sequestro del campo nomadi, emessa dal tribunale di Palermo. Ormai da anni, l'area della Favorita oggetto del provvedimento si configurava come un vero e proprio quartiere improvvisato.

Il piano, che coinvolge diversi settori dell'amministrazione, la polizia municipale e alcune partecipate, prevede che si proceda gradualmente al trasferimento delle famiglie legittimate in alloggi adeguati e, contestualmente, all'abbattimento delle baracche e alla messa in sicurezza dell'area. "Il piano di assegnazione degli alloggi - precisa il Comune - è realizzato in linea con i regolamenti comunali sull'emergenza abitativa e non preclude l'assegnazione contestuale di alloggi ad altre famiglie presenti nelle graduatorie". "Risulta del tutto destituita di fondamento - prosegue la nota - la notizia che alcune famiglie sarebbero entrate nel campo successivamente al suo sequestro con l'obiettivo di ottenere un alloggio pubblico". Il piano riguarderà i 16 nuclei familiari che risultavano presenti all'interno del campo alla data del sequestro, le cui condizioni e necessità specifiche sono oggetto di valutazione da parte dei servizi sociali. Al contrario, dalle verifiche sarebbe invece emerso che alcune famiglie avrebbero lasciato il campo, trasferendosi all'estero.

Intanto, Sinistra Comune risponde alle dichiarazioni dell'esponente del Pd in Consiglio comunale, Rosario Arcoleo ("Prima la casa ai palermitani, niente privilegi ai rom"). In una nota, il coordinamento SC commenta: "Meno male che la posizione di Arcoleo non trova condivisione nella maggioranza, nella giunta e, da quello che ci risulta, neppure nel suo partito a Palermo". Poi lancia una provocazione, con la domanda ironica sul "mercato" politico generato dalla formazione dell'ultimo governo: "Chissà, forse il consigliere è attratto dalla campagna acquisti di Salvini?".

