Roma, paura per il ministro Bongiorno: interviene per sventare violenza e viene aggredita. Era senza scorta

Scongiurato quello che sarebbe potuto degenerare in un crimine, ma non senza attimi concitati

Paura e attimi concitati ieri a Roma, ma per mettere in fuga un'avvocatessa palermitana abituata a difendere Andreotti, Sollecito e la Saguto come il ministro Giulia Bongiorno, ci vuole ben altro. Ieri pomeriggio il neo ministro della Pubblica Amministrazione del governo Conte era in giro per le vie della capitale, con il figlio e senza scorta, quando avrebbe assistito a quello che poteva degenerare in un crimine.

All'altezza di via della Mercede, riporta Il Messaggero, la Bongiorno avrebbe notato uno straniero dall'accento inglese che camminava svestito e poco presente a se stesso. L'uomo avrebbe avvicinato una donna di circa 40 anni e l'avrebbe aggredita, abbassandosi i pantaloni. Il ministro allora sarebbe intervenuto prontamente, ma l'uomo avrebbe dato il via a minacce ed improperi nella propria lingua.

A quel punto, le chiamate della donna aggredita e del ministro alle forze dell'ordine, che giunte sul posto hanno portato via l'uomo. Aiutare ed essere aiutati è un diritto-dovere di ogni cittadino, meglio ancora se a schierarsi è un ministro che della difesa delle persone ha fatto una vera ragione di vita e carriera.

