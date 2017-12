scontrino

Roma, sullo scontrino del ristorante clienti chiamate ''ciccione''

Scoppia la polemica su uno scontrino emesso da un ristorante di Roma.

12/12/2017

Scoppia la polemica su uno scontrino emesso da un ristorante di Roma. Elisa Barbolini, una giovane di Sassuolo, ha raccontato attraverso la propria pagina Facebook un episodio singolare di cui è stata protagonista.

Pochi giorni fa la ragazza ha pranzato in un ristorante della Capitale, il "Jinja Parioli", con altre tre persone, due donne e un uomo. Al momento del conto, i quattro amici hanno però notato qualcosa di strano sullo scontrino. Accanto al numero del tavolo, l'86, hanno infatti trovato la scritta "ciccione". A quel punto hanno deciso di chiedere spiegazioni: "Alla cassa, in mia presenza (le altre 2 erano uscite a fumare), il mio amico ha fatto notare che qualcosa non andava ma nessuno ci ha chiesto scusa - scrive Elisa - Si sono solo affrettati a fare lo scontrino fiscale per toglierci questo dalle mani. Su Tripadvisor ho scritto una recensione che si ricorderanno, con tanto di foto, che sono ancora in attesa che pubblichino però. Bodyshaming ne abbiamo?".

A distanza di poche ore, il ristorante ha deciso di rompere il silenzio e spiegare il perché della scritta "ciccione" sullo scontrino. "È stato risposto che si tratta del nome dell'operatore, che vengono date sempre spiegazioni in merito alla cassa e che alla cassa (toh!) c’era proprio lui ieri al momento del fatto", scrive sempre Elisa.

