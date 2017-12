tentato suicidio

Roma, vuole gettarsi nel Tevere e il fidanzato la incoraggia: ''Ucciditi''

''Ammazzati, voglio sentire il rumore quando cadi''.

"Ammazzati, voglio sentire il rumore quando cadi ". La ragazza vuole togliersi la vita e si sporge dalla balaustra del ponte Marconi pronta a lanciarsi nel Tevere. Nel frattempo parla al telefono con il fidanzato, che invece di dissuaderla, l'incoraggia: "Ucciditi". Sarà lei a riferire il contenuto della conversazione alla polizia. Paola (il nome è di fantasia) è una studentessa e ha da poco scoperto di essere incinta. " Dovrei essere al terzo mese ", dice poco dopo agli agenti che le hanno salvato la vita.

Aveva deciso di suicidarsi. Con il suo ragazzo le cose andavano male da un po', con l'università non riusciva ad ingranare. La sua speranza forse era che la gravidanza l'avrebbe riavvicinata a lui. È uno shock quando scopre che per il fidanzato non è così. E anzi, la possibilità che la giovane potesse essere in dolce attesa, fa andare su tutte le furie il ragazzo. Lui, sorpreso dalla notizia, reagisce in modo violento.

Gli agenti arrivano in tempo, riescono ad afferrarla. Lei si divincola e sta quasi per cadere nel vuoto, quando quattro mani la bloccano e la tirano su. Alla fine, tra le lacrime, racconta la sua storia: "Mi aveva detto di tenere il telefonino acceso perché voleva sentire il rumore dello schianto ". Ricoverata in ospedale, è stata raggiunta poco dopo dalla madre. La polizia ha inviato una nota in procura. Se dovesse effettivamente emergere che il ragazzo l'ha istigata a suicidarsi, per il giovane potrebbero esserci problemi con la giustizia.

