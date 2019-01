rottura m5s

Rottura nel M5S a Palermo, Giusto Catania: ''Un segnale importante contro Salvini''

''Valuto positivamente la frattura politica dentro il M5s a Palermo: è il sintomo di una reazione sana alle scellerate politiche del governo nazionale''. Lo ha affermato Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2019 - 11:49:25 Letto 373 volte

“Valuto positivamente l’esplicitazione della frattura politica dentro il Movimento Cinque Stelle a Palermo: è il sintomo di una reazione sana alle scellerate politiche del governo nazionale.”

Lo ha affermato Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, intervenendo in Consiglio comunale a seguito della comunicazione data da Ugo Forello.

“Le riflessioni di Fiorello segnano uno spartiacque: le politiche di accoglienza e di disobbedienza civile, attuate dall’Amministrazione comunale, sono un terreno importante di confronto non solo per contrastare le cattiverie del ministro Salvini ma anche per costruire uno spazio politico innovativo, che abbia l’ambizione di rendere irreversibili le trasformazioni di Palermo.

Siamo disponibili ad aprire un confronto serio con i dissidenti del Movimento Cinque Stelle per valutare strategie e tattiche comuni sul futuro della città e sulle priorità del Consiglio comunale.”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!