Rousseau dice sì all'accordo, via libera al governo giallo-rosso

Via libera al governo giallo-rosso, Rousseau dice sì all'accordo.

03/09/2019

Rousseau dice sì all'accordo con il 79%, via libera al governo giallo-rosso. "Dalle 9 alle 18 hanno espresso la propria preferenza 79.634 iscritti, su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117.194 iscritti" annuncia l'Associazione Rousseau. I SI sono stati 63.146 (79,3%), i NO 16.488 (20,7%).

"Io credo che dobbiamo essere molto orgogliosi che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80 mila cittadini italiani su una piattaforma digitale che è unicum al mondo" dice Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. "Adesso si passa all'ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente. Non sarà un governo di destra o di sinistra, ma un governo che deve fare le cose giuste". Il capo politico del Movimento sottolinea che "in meno di un mese si è risolta una crisi di governo, attraverso un metodo diverso, non nelle segrete stanze, ma con un percorso che viene dal lavoro fatto in questi anni, mettendono in piedi un programma, poi chiedendo un confronto su quel programma al Pd".

Il commento dei parlamentari palermitani del Movimento 5 Stelle: “Il nuovo Governo nasce grazie alla partecipazione diretta dei cittadini che per l’80% hanno votato favorevolmente la volontà di far partire un nuovo Governo con il Partito Democratico guidato dal presidente Giuseppe Conte. Siamo orgogliosi del voto di oggi che, oltre ad essere un grande esempio di democrazia diretta, è anche una risposta a chi, in modo irresponsabile, ha deciso unilateralmente di interrompere la vecchia esperienza di governo, tradendo gli italiani. C’è molto da fare e noi parlamentari siciliani siamo pronti a continuare il grande lavoro avviato per rilanciare il Sud e l’Italia intera secondo i punti programmatici che abbiamo concordato in questi giorni, a partire dallo storico taglio delle poltrone in Parlamento”

