Rovato, resta incastrato nel tornio: morto operaio 19enne

19/01/2018

Un operaio 19enne è morto dopo essere rimasto schiacciato, nella serata di mercoledì, in un tornio, sotto gli occhi del padre. È accaduto all'interno di un'azienda di Rovato, in provincia di Brescia. Dalla ricostruzione, il giovane, Luca Lecci, sarebbe rimasto incastrato con una manica del maglione nel tornio, che non si è fermato trascinandolo. Soccorso, il giovane è morto agli Spedali Civili di Brescia.

La famiglia del giovane è proprietaria dell'azienda, la Elettronica Lg. Il padre, Fontano Lecci, ha assistito alla scena ma non è riuscito a fermare in tempo il tornio ed evitare che il figlio venisse trascinato nel meccanismo dopo che una manica del maglione era rimasta impigliata. È stato quindi lo stesso genitore a chiamare i soccorsi.

