Ruba borse e scarpe dalle vetrine del centro, pregiudicato in manette

Colpiti due negozi, i cui proprietari non si erano accorti di nulla. L'uomo è stato seguito e intercettato dagli agenti della polizia in borghese

Era stato uno shopping a costo zero, quello condotto venerdì pomeriggio nel salotto commerciale di Palermo da Giovanni Scurato, 41enne pluripregiudicato.

Prima del provvidenziale passaggio dei “Falchi” della Squadra Mobile erano stati due i negozi ai quali Scurato aveva impunemente sottratto la merce, due paia di scarpe e due borse pregiate; refurtiva probabilmente destinata a crescere se i poliziotti, insospettiti dal passo spedito e circospetto dell'uomo, non fossero intervenuti in tempo.

A tradire Scurato infatti sarebbe stata la fretta con cui sarebbe uscito da un negozio di via Ruggero Settimo, tenendo due pacchi in mano; gli agenti lo hanno seguito fino a via Sperlinga, dove lo hanno notato recuperare da sotto una vettura una seconda confezione. A quel punto sono entrati in azione, e dopo un controllo è emerso che Scurato si era poco prima appropriato di due borse e due paia di scarpe, riguardo al cui possesso l'uomo avrebbe provato invano ad avanzare giustificazioni. I proprietari dei negozi non si sarebbero accorti di nulla fino alla segnalazione degli agenti.

