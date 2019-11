furto

Rubano cellulare nella friggitoria di Natale Giunta, lo chef pubblica le foto del ''ladro''

Qualcuno ieri sera si è introdotto nella friggitoria di Natale Giunta "Passami ù coppu", in via Roma a Palermo, rubando il cellulare di una cassiera.

Su Facebook lo sfogo dello chef che pubblica anche le foto tratte dalle registrazioni della videosorveglianza. "Hai rubato il cellulare alla cassiera, una ragazza già colpita mesi fa dalla morte del fidanzato, in quel cellulare c’era tutta la loro vita, ti dico solo portalo, mi fai pena, ti dovresti solo vergognare". Giunta aggiunge nel suo commento che la ragazza "si trova per una crisi di panico in ospedale".

Valanga di commenti e condivisioni per il post dello chef.

