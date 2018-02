furto

Rubano una moto ma vengono rincorsi da un ghanese: un arresto

La Polizia ha arrestato un palermitano di Borgo Vecchio accusato di furto...

La Polizia ha arrestato Benedetto Perrone, palermitano di 26 anni, di Borgo Vecchio accusato di furto aggravato, grazie all’intervento di un ghanese di 38 anni.

Ieri pomeriggio in via Nicolò Gallo il ghanese ha assistito al furto di un’Honda Sh. Così ha rincorso il giovane ladro e l’ha bloccato in via Isidoro La Lumia. Erano in due ad aver messo gli occhi sul motociclo e quando sono entrati in azione il ghanese li ha inseguiti e grazie all’intenso traffico è riuscito a bloccarli. Tentando la fuga i due sono caduti e Perrone è rimasto dolorante a terra.

Nel frattempo gli agenti della squadra mobile che lo hanno bloccato e arrestato.

