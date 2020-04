furto

Rubati smartphone da centro Tim a Palermo

I ladri la notte scorsa hanno rubato una decina di smartphone.

Pubblicata il: 29/04/2020

Furto in un centro Tim piazza Castelnuovo a Palermo. I ladri la notte scorsa hanno rubato una decina di smartphone messi in esposizione tra vetrina e scaffali. Approfittando del buio, dall'assenza di passanti e nascosti dalle barriere del vicino cantiere, qualcuno è riuscito a forzare la porta d'ingresso. L'apertura della porta ha fatto scattare l'allarme e qualche minuto dopo sono intervenuti i carabinieri, ma i banditi erano già scappati con il bottino. I militari hanno eseguito i rilievi e acquisito nelle prime ore del mattino le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato tutta la scena o comunque qualche dettaglio utile per risalire all'identità dei responsabili.

