Ryanair, da oggi scattano le nuove regole sui bagagli

Scattano oggi le nuove regole per i bagagli a bordo di aerei Ryanair.

Scattano oggi le nuove regole per i bagagli a bordo di aerei Ryanair. Ora solo chi possiede un "pacchetto premium" (Priority & 2 Cabin Bags) potrà portare a bordo del velivolo il proprio bagaglio. Gli altri passeggeri, invece, dovranno consegnare al gate la valigia, che sarà stivata senza costi aggiuntivi. Sarà però possibile tenere con sé in cabina solo un piccolo bagaglio, come una borsetta o uno zaino.

Come si legge sul sito della compagnia low cost, il piccolo bagaglio deve rientrare nelle dimensioni di 35 x 20 x 20 cm e deve poter essere sistemata agevolmente sotto il sedile davanti al passeggero. Inoltre, la mancata osservanza comporterà il pagamento di una penale pari a 50 euro per articolo al gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo.

