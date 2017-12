ryanair

Ryanair, per la prima volta riconosce il sindacato dei piloti: nessun rischio per i voli di Natale

Ryanair ha annunciato una svolta storica nei rapporti con i dipendenti e ha scritto ai sindacati dei piloti...

Pubblicata il: 15/12/2017

Ryanair ha annunciato una svolta storica nei rapporti con i dipendenti e ha scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli a colloqui per legittimarli. "Ryanair - scrive la compagnia in una nota - cambierà la sua politica di lungo corso di non riconoscere i sindacati allo scopo di evitare qualsiasi minaccia di interruzione ai suoi clienti e ai suoi voli durante la settimana di Natale". Per la prima volta in 32 anni di storia, dunque, la compagnia low cost irlandese riconoscerà il sindacato dei piloti.

"I voli di Natale sono molto importanti per i nostri clienti e vogliamo rimuovere qualsiasi preoccupazione che possano subire interruzioni dall'azione dei piloti la prossima settimana". Così, Micheal O'Leary, ceo di Ryanair, commenta in una nota la svolta della compagnia low cost irlandese. "Se il modo migliore di raggiungere questo obiettivo è parlare con i nostri piloti attraverso un riconosciuto processo sindacale - ha aggiunto -, allora siamo preparati a farlo e abbiamo scritto oggi a questi sindacati invitandoli a colloqui e chiedendo di cancellare le azioni minacciate per la settimana di Natale".

Secondo O'Leary, "il riconoscimento dei sindacati rappresenta un cambiamento significativo per Ryanair, ma abbiamo portato già a compimento cambi radicali. Mettere i bisogni dei nostri clienti al primo posto ed evitare interruzioni ai loro voli di Natale è la ragione per cui noi adesso tratteremo attraverso sindacati nazionali riconosciuti e ci aspettiamo che queste strutture saranno concordate con i nostri piloti all'inizio del nuovo anno".

